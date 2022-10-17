В соцсетях сообщают о дронах в направлении Киева. На Киевщине слышны взрывы

КИЕВ. 17 октября. УНН. В социальных сетях появились сообщения о "дронах в направлении Киева". Кроме того, есть информация о взрывах в Киевской области, вероятно, работает ПВО, передает УНН.

Детали

По данным социальных сетей, замечено несколько дронов в направлении Киева, также начинает появляться информация и о взрывах - в столице и области.

В частности, очевидцы сообщают, что видели дроны в Борисполе. Официальный канал Борисполя в Telegram сообщает следующее: "Выключили уличное освещение, чтобы лучше видеть небо. Все в укрытие, сохраняем спокойствие".

Добавим, воздушная тревога пока объявлена только в Киеве и области. Власти города и области пока информацию о дронах и взрывах не комментировали.