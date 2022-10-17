Официально: на Киевщине работает ПВО

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киевской области работает ПВО. В Киевской ОГА призвали оставаться в укрытиях, передает УНН.

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"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - сообщил председатель ОГА Алексей Кулеба.

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Кулеба также призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсетях.

"Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" - резюмировал он.

Ранее

В социальных сетях появились сообщения о "дронах в направлении Киева". Кроме того, есть информация о взрывах в Киевской области, вероятно, работает ПВО.