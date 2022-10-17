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17 октября 2022, 20:08 • Анна Мурашко • 14805
Крушение самолёта Су-34 в российском Ейске: погиб как минимум один человек, пострадало 10
КИЕВ. 17 октября. УНН. В российском Ейске при крушении самолёта Су-34 погиб как минимум один человек, пострадало 10. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
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«Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Ейске. Ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии», - говориться в сообщении.
Детали
Впоследствии Mash сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек.
Кроме того, Mash опубликовал видео падения самолёта.
Дополнение
В российском Ейске упал военный самолет Су-34. Как писал Telegram-канал Mash, по предварительным данным, в полете отказал двигатель.
Источник: УНН
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