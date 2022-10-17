Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 20:16 • Тоня Туманова • 23595
В Белой Церкви прогремел взрыв: предварительно, сработала ПВО
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Белой Церкви Киевской области прогремел взрыв. Как сообщают в соцсетях, ПВО, вероятно, сбила дрон - официального подтверждения пока нет, передает УНН.
Детали
В Киевской области продолжается воздушная тревога. В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Белой Церкви. Однако сейчас появляется информация, что, вероятно, ПВО сбила беспилотник.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
В Киевской области объявлена воздушная тревога, а в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области.
Источник: УНН
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