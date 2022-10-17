Новости: Общество
17 октября 2022, 20:19 • Анна Мурашко • 9360
Высокая вероятность атаки дронами: в Черкасской области работает ПВО
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Черкасской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец и добавил, что высока вероятность атаки дронами, передает УНН.
Цитата
«Осторожно! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО», - сообщил Табурец.
Дополнение
Глава ОГА Алексей Кулеба сообщал, что в Киевской области работает ПВО.
В социальных сетях появились сообщения о "дронах в направлении Киева".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram