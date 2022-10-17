Высокая вероятность атаки дронами: в Черкасской области работает ПВО

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Черкасской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец и добавил, что высока вероятность атаки дронами, передает УНН.

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«Осторожно! Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО», - сообщил Табурец.

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Глава ОГА Алексей Кулеба сообщал, что в Киевской области работает ПВО.

В социальных сетях появились сообщения о "дронах в направлении Киева".