беларусь проведет "учения" с боевой стрельбой вместе с россией

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министерство обороны беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками, передает УНН со ссылкой на Белта.

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«Воинские части из состава соединений планируется дислоцировать на четырех полигонах республики беларусь в восточной и центральной части страны, после чего они приступят к проведению учебно-боевых мероприятий», - сообщил представитель минского Минобороны.

Детали

На прошлой неделе министерство обороны беларуси заявило, что российские войска отправятся в страну для формирования новой «региональной группировки» на фоне заявлений Минска о том, что Украина якобы готовится атаковать его территорию. беларусь не предоставила никаких доказательств своих заявлений.

Добавим,

беларусь является близким союзником россии, которая оказала материально-техническую и политическую поддержку вторжению Москвы в Украину.

Незадолго до вторжения 24 февраля российские войска прибыли в беларусь для того, что Москва назвала "военными учениями", прежде чем начать трансграничные атаки на украинскую столицу Киев.