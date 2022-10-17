Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8955

беларусь проведет "учения" с боевой стрельбой вместе с россией

беларусь проведет "учения" с боевой стрельбой вместе с россией

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министерство обороны беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками, передает УНН со ссылкой на Белта.

Цитата

«Воинские части из состава соединений планируется дислоцировать на четырех полигонах республики беларусь в восточной и центральной части страны, после чего они приступят к проведению учебно-боевых мероприятий», - сообщил представитель минского Минобороны.

Детали

На прошлой неделе министерство обороны беларуси заявило, что российские войска отправятся в страну для формирования новой «региональной группировки» на фоне заявлений Минска о том, что Украина якобы готовится атаковать его территорию. беларусь не предоставила никаких доказательств своих заявлений.

Добавим,

беларусь является близким союзником россии, которая оказала материально-техническую и политическую поддержку вторжению Москвы в Украину.

Незадолго до вторжения 24 февраля российские войска прибыли в беларусь для того, что Москва назвала "военными учениями", прежде чем начать трансграничные атаки на украинскую столицу Киев.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.