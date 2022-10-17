Атака на Киевскую область: в Броварах прогремел взрыв

КИЕВ. 17 октября. УНН. На Киевщину продолжается атака дронов - в Броварах прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО, передает УНН.

Детали

Как сообщают очевидцы, в Броварах слышали мощный взрыв. По предварительным данным, работала ПВО и, вероятно, дрон сбили.

Официальной информации пока нет. Ни городские, ни областные власти информацию о взрыве не комментировали.

Однако в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Как сообщал УНН, взрыв слышали в Белой Церкви, предварительно - сработала ПВО.