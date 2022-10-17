Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 20:39 • Тоня Туманова • 49500
Атака на Киевскую область: в Броварах прогремел взрыв
КИЕВ. 17 октября. УНН. На Киевщину продолжается атака дронов - в Броварах прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО, передает УНН.
Детали
Как сообщают очевидцы, в Броварах слышали мощный взрыв. По предварительным данным, работала ПВО и, вероятно, дрон сбили.
Официальной информации пока нет. Ни городские, ни областные власти информацию о взрыве не комментировали.
Однако в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Как сообщал УНН, взрыв слышали в Белой Церкви, предварительно - сработала ПВО.
Источник: УНН
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