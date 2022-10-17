Украина официально назвала Иран соучастником российских военных преступлений

КИЕВ. 17 октября. УНН. Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.

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«российская федерация продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства», - заявили в МИД.

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Дипломаты подчеркнули, что только за последнюю неделю рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети.

Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в министерстве.

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«Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины», - говорится в заявлении.

МИД призвал Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии. В противном случае Иран и его руководство будет нести строжайшую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям россии против Украины, отметили в дипведомстве.

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«Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать россии баллистические ракеты «земля-земля» для их использования в войне против Украины», - отмечают в МИД.

Отмечается, что страна будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

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Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Тем временем Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны против Украины.