Официально: в Броварах сработала ПВО, информации о разрушениях нет

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Броварской громаде сработала ПВО. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко и добавил, что информации о разрушениях нет, передает УНН.

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"Внимание! На территории Броварской громады сработало ПВО! Информации о разрушениях нет. Сохраняйте спокойствие! Верим в ВСУ!" - написал Сапожко.

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На Киевщину продолжается атака дронов - в Броварах прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.

В Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Как сообщал УНН, взрыв слышали в Белой Церкви, предварительно - сработала ПВО.