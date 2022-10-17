Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 20:53 • Тоня Туманова • 13455
Официально: в Броварах сработала ПВО, информации о разрушениях нет
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Броварской громаде сработала ПВО. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко и добавил, что информации о разрушениях нет, передает УНН.
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"Внимание! На территории Броварской громады сработало ПВО! Информации о разрушениях нет. Сохраняйте спокойствие! Верим в ВСУ!" - написал Сапожко.
Ранее
На Киевщину продолжается атака дронов - в Броварах прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.
В Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Как сообщал УНН, взрыв слышали в Белой Церкви, предварительно - сработала ПВО.
Источник: УНН
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