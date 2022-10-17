Франция заплатит миллионные штрафы за плохое качество воздуха
КИЕВ. 17 октября. УНН. Высший административный суд Франции, Государственный совет, обязал правительство выплатить миллионы евро штрафов за плохое качество воздуха во французских городах, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Согласно заявлению суда в понедельник, правительство сделало недостаточно для обеспечения хорошего качества воздуха.
В период с июля 2021 по 2022 год в Париже, Лионе и Марселе были нарушены ограничения на выбросы диоксида азота. За это государство должно выплатить экологическим организациям штраф в размере 20 млн евро.
«Хотя со временем были отмечены улучшения, максимальные пороговые значения, которые должны соблюдаться с 2010 года в отношении загрязнения диоксидом азота, по-прежнему нарушаются в нескольких районах Франции, особенно в городских районах Парижа, Лиона и Марселя. На сегодняшний день меры, принимаемые государством, не гарантируют, что качество воздуха улучшится, чтобы соответствовать порогам загрязнения в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.
Государственный совет уже наложил на Францию штраф в размере 10 миллионов евро в 2021 году, когда экологические группы обратились к государству с жалобой на плохое качество воздуха во французских городах в соответствии с нормами ЕС по качеству воздуха.
В следующем году Государственный совет снова рассмотрит качество воздуха во Франции.