Представители МККК не прибыли на линию разграничения на Донбассе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Представители Международного Комитета Красного Креста в понедельник не прибыли на линию разграничения на Донбассе. Об этом написал в Facebook уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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«… прибыли на границу с временно оккупированной территорией. Этот визит мы планировали, как и обещали с украинской стороны, осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от россии доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных. Это оказалось для МККК сложнее чем просто в очередной раз опубликовать “призывы к обеим сторонам” на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели», - написал Лубинец.

«Россияне продолжают пытать наших героев под молчание международных организаций», - отмечает он.

Детали

По словам омбудсмена, Украина хочет, чтобы вещи назывались своими именами – «Украина допускает МККК к российским военнопленным, а россия не допускает МККК к украинским военнопленным, россияне пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина придерживается норм Женевских конвенций».

Однако, по словам уполномоченного, МККК молчит, и «за этим молчанием кроется покрывание и сокрытие от международного сообщества преступлений» рф.

«Это война, да. И она не является безопасной. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и выполнение возложенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?

Или средства жертвуют на содержание дорогостоящего офиса в Женеве и зарплат топ-менеджерам, которые мигрируют от одной международной институции к другой, выражая очередную озабоченность и обвиняя тех, кто требует от них работы в нарушении принципов нейтральности? Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована», - подчеркнул Лубинец.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время разговора с новым президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер отметил, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины.

Ранее

На прошлой неделе руководитель ОП Андрей Ермак заявил о том, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные.

В ответ в МККК подчеркнули, что готовы выполнить требование, но им необходимо получить доступ “на местах.