Разлучили во время эвакуации из "Азовстали": боевой медик Виктория Обидина вернулась из плена и скоро увидит дочь Алису

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украине во время большого женского обмена удалось вернуть боевого медика Викторию Обидину, которую оккупанты разлучили с 4-летней дочерью во время эвакуации с "Азовстали", передает УНН со ссылкой на Патронатную службу Азова.

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"Скоро маленькая Алиса, дочь боевого медика Виктории Обидиной, увидит свою маму. Их разлучили во время эвакуации с Азовстали, ребенок попал в подконтрольное Запорожье, а мать - оккупанты оставили в "днр", - говорится в сообщении.

Добавим

Медик Виктория Обидина – одна из 108 женщин, которых сегодня удалось вернуть из плена.

"То, что пережила четырехлетняя Алиса, не должно происходить с детьми в ХХІ веке. Украинская армия сегодня воюет за то, чтобы каждая такая история имела счастливый финал, и больше никогда не повторилась", - говорится в сообщении.

Напомним

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня состоялся очередной масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить из плена 108 женщин.