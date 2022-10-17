Канье Уэст согласился купить соцсеть Parler

КИЕВ. 17 октября. УНН. Социальная сеть Parler объявила в понедельник о сделке с Канье Уэстом по покупке платформы, популярной среди консерваторов США, чуть более чем через неделю после того, как учетные записи рэпера в Twitter и Instagram были ограничены из-за антисемитских сообщений, передает УНН.

Детали

Уэст, теперь известный как Йе, недавно оттолкнул фанатов и деловых партнеров антисемитскими комментариями, интересом к расистским теориям заговора и ношением провокационной футболки с надписью White Lives Matter на парижской неделе моды.

«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что мы имеем право на свободное самовыражение», - заявил миллиардер, художник и модный магнат в заявлении, опубликованном Parler.

Ограничения, наложенные в Twitter и Instagram ранее в октябре на Уэста, были не первым случаем, когда его сообщения вызвали карательные меры со стороны основных социальных сетей. Ранее в этом году Уэсту запретили публиковать сообщения в Instagram на 24 часа после нарушения политики социальной сети в отношении домогательств на фоне его развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Parler, которая описывает себя как «руководящую силу в борьбе с большими технологиями, большим правительством, цензурой и упразднением культуры», объявила в сентябре о реструктуризации, чтобы сосредоточиться на пользователях, которые рискуют быть вытесненными из Интернета.

Сторонники Трампа

Джордж Фармер, исполнительный директор Parler, сказал, что сделка с Уэстом «изменит мир и изменит то, как мир думает о свободе слова».

Сумма сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в этом году, не разглашается.

Запущенный в 2018 году, Parler стал убежищем для сторонников бывшего президента США Дональда Трампа и крайне правых пользователей, которые говорят, что подвергались цензуре со стороны других социальных сетей, таких как Twitter.

Но приложение Parler было удалено с онлайн-рынков Apple и Google и фактически закрыто, когда Amazon Web Services разорвала связи из-за обвинений в том, что платформа не смогла остановить подстрекательство к насилию накануне штурма Капитолия США 6 января 2021 года, который возглавили сторонники Трампа.

В прошлом месяце Google разрешил Parler вернуться в Play Store, более чем через год после запрета платформы.

Конкурент Truth Social, которую Трамп запустил после того, как ему запретили пользоваться Twitter из-за беспорядков в Капитолии, также разрешили в магазине Google Play в этом месяце, за несколько недель до решающих промежуточных выборов в США.