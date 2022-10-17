Франция готовится к общенациональной забастовке во вторник из-за нехватки топлива

КИЕВ. 17 октября. УНН. Франция готовится к общенациональной забастовке транспорта, из-за нехватки топлива, передает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Во вторник ведущие профсоюзы призвали к забастовкам, что стало самым большим вызовом президенту Эммануэлю Макрону с тех пор, как он выиграл новый президентский срок в мае.

Этот шаг был сделан после того, как рабочие нескольких нефтеперерабатывающих заводов и складов, принадлежащих энергетическому гиганту TotalEnergies, проголосовали за продолжение забастовки, бросив вызов правительству, которое начало заставлять сотрудников возвращаться на работу.

Рабочие топливной отрасли проголосовали за продолжение остановок на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, находящихся в ведении TotalEnergies, заявил координатор крайне левого профсоюза CGT Эрик Селлини, отклонив пакет заработной платы, согласованный между руководством группы и основными профсоюзами.

Правительство заявило, что пострадали три из семи нефтеперерабатывающих заводов страны и пять крупных топливных складов (из примерно 200).

Правительство предупредило, что возвращение к нормальным условиям подачи на заправочных станциях займет не менее двух недель после окончания забастовок.

«Серьёзные сбои»

Профсоюзы других отраслей и государственного сектора также объявили акции протеста против двойного влияния резкого роста цен на энергоносители и общей инфляции на стоимость жизни.

Левые профсоюзы CGT и FO призвали во вторник к общенациональной забастовке за повышение зарплат и против правительственных реквизиций нефтяных установок, угрожая, в частности, нанести ущерб общественному транспорту.

По словам оператора RATP, пригородные перевозки в парижском регионе, а также автобусные перевозки будут бастовать.

Помимо транспортников, профсоюзы надеются набрать сотрудников в таких секторах, как пищевая промышленность и здравоохранение, заявил босс CGT Филипп Мартинес радио France Inter.

Дополнение

В воскресенье десятки тысяч протестующих прошли шествием в Париже, чтобы выразить свое недовольство ростом стоимости жизни.

Демонстрация была созвана левой политической оппозицией и возглавлялась председателем партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жан-Люком Меланшоном.

Некоторые протестующие были одеты в желтые флуоресцентные жилеты, символ часто жестоких антиправительственных протестов в 2018 году, которые поразили правительство Макрона.

Организаторы заявили, что воскресный марш посетили 140 тысяч человек, но полиция сообщила, что их было 30 тысяч.