Обвинили в поддержке терроризма и убийстве украинцев: в Киеве устроили акцию протеста возле посольства Ирана

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киеве возле посольства Ирана устроили акцию протеста - требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

По данным издания, участники акции обвинили страну в поддержке терроризма и убийстве украинцев. В акции приняли участие несколько десятков человек.

Они требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе "Shahed-136". Именно этими беспилотниками иранского производства рф сегодня атаковала украинскую столицу.

Добавим

Вечером россия атаковала дронами Киевскую область.