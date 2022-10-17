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Обвинили в поддержке терроризма и убийстве украинцев: в Киеве устроили акцию протеста возле посольства Ирана

Обвинили в поддержке терроризма и убийстве украинцев: в Киеве устроили акцию протеста возле посольства Ирана

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киеве возле посольства Ирана устроили акцию протеста - требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

По данным издания, участники акции обвинили страну в поддержке терроризма и убийстве украинцев. В акции приняли участие несколько десятков человек.

Они требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе "Shahed-136". Именно этими беспилотниками иранского производства рф сегодня атаковала украинскую столицу.

Добавим

Вечером россия атаковала дронами Киевскую область.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Иран
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