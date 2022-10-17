Новости: Общество
17 октября 2022, 21:36 • Тоня Туманова • 7680
Обвинили в поддержке терроризма и убийстве украинцев: в Киеве устроили акцию протеста возле посольства Ирана
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киеве возле посольства Ирана устроили акцию протеста - требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
По данным издания, участники акции обвинили страну в поддержке терроризма и убийстве украинцев. В акции приняли участие несколько десятков человек.
Они требовали прекратить продажу россии дронов-камикадзе "Shahed-136". Именно этими беспилотниками иранского производства рф сегодня атаковала украинскую столицу.
Добавим
Вечером россия атаковала дронами Киевскую область.
Источник: УНН
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