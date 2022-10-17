ВСУ постепенно продвигаются вперед в Луганской области: Гайдай назвал наиболее сложные участки

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области. Наиболее сложные участки – Сватовское и Кременское направления. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала, передает УНН.

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«Тяжело ВСУ, не дается ни один метр украинской земли легко. Есть потери, есть ранены, тем не менее продвигаются вперед потихоньку», - сказал Гайдай.

Детали

По его словам, российские «мобики» сразу увеличили статистику погибших россиян – они прибыли практически неподготовленными. Их направляют в атаку, чтобы выявить позиции ВСУ.

«Что касается сложных участков, то Сватовское направление. От Сватова до Кременной там они подрывают мосты. Те которые теоретически могут пригодиться им все равно минируют, тоби ш они готовятся к достаточно серозной обороне Луганской области», - рассказал Гайдай.

Дополнение

В Луганской области российские оккупанты готовятся к длительной обороне, для этого свозят железобетонные кубы, роют траншеи и доукомплектовывают подразделения мобилизованными.

Ранее Гайдай сообщал, что чтобы замедлить наступление ВСУ, российские оккупанты минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной Луганской области, а также подтягивают туда большое количество личного состава и техники.