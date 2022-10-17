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﻿Германия продлевает эксплуатацию всех АЭС до конца года

﻿Германия продлевает эксплуатацию всех АЭС до конца года

Олаф Шольц

КИЕВ. 17 октября. УНН. Германия продолжит эксплуатацию атомных электростанций до апреля 2023 года. Соответствующее распоряжение в понедельник дал федеральный канцлер Олаф Шольц, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Как сообщается, Шольц распорядился создать правовую основу для эксплуатации атомных электростанций "Изар 2", "Неккарвестхайм 2" и "Эмсланд" после 31 декабря.

Так, трем немецким атомным электростанциям будет разрешено продолжать работу до 15 апреля 2023 года.

Соответствующее письмо канцлер направил министру экономики Роберту Хабеку, министру окружающей среды Штеффи Лемке и министру финансов Кристиану Линднеру

Добавим

В Германии на сегодняшний день осталось всего три АЭС. Их отключение планировалось 31 декабря текущего года.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Германия
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