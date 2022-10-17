Лубинец обсудил с обмудсменом рф необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины и россии
КИЕВ. 17 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с обмудсменом рф татьяной москальковой, в частности, необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, россии и, в случае необходимости, при участии третьей стороны, освобождение гражданских заложников. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«Во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом рф татьяной москальковой», - написал Лубинец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина освободила из плена 108 женщин
Детали
Он отметил, что необходимость переговоров - гуманитарная сфера.
«В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриации военнопленных и освобождения гражданских заложников. Мы обсудили: необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, россии и, в случае необходимости, с участием третьей стороны», - сообщил Лубинец.
Также Лубинец обсудил с москальковой:
· необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах в отношении гражданских лиц;
· наработать пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания, как на территории подконтрольной рф, так и в Украине;
· предоставление возможности военнопленным звонить родным;
· тщательные поиски без вести пропавших;
· объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;
· восстановление документов для беженцев и прочее.
«По завершению встречи, договорились направить официальные письма для реализации обсужденных задач, предусматривающих защиту прав человека», - написал Лубинец.
Дополнение
14 октября сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста ответил на требование украинских властей немедленно направить миссию в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные. В организации заявили, что готовы выполнить требование, но им необходимо получить доступ «на местах».
Так, 13 октября руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные.