Лубинец обсудил с обмудсменом рф необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины и россии

КИЕВ. 17 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с обмудсменом рф татьяной москальковой, в частности, необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, россии и, в случае необходимости, при участии третьей стороны, освобождение гражданских заложников. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

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«Во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом рф татьяной москальковой», - написал Лубинец.

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Детали

Он отметил, что необходимость переговоров - гуманитарная сфера.

«В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриации военнопленных и освобождения гражданских заложников. Мы обсудили: необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, россии и, в случае необходимости, с участием третьей стороны», - сообщил Лубинец.

Также Лубинец обсудил с москальковой:

· необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах в отношении гражданских лиц;

· наработать пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания, как на территории подконтрольной рф, так и в Украине;

· предоставление возможности военнопленным звонить родным;

· тщательные поиски без вести пропавших;

· объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;

· восстановление документов для беженцев и прочее.

«По завершению встречи, договорились направить официальные письма для реализации обсужденных задач, предусматривающих защиту прав человека», - написал Лубинец.

Дополнение

14 октября сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста ответил на требование украинских властей немедленно направить миссию в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные. В организации заявили, что готовы выполнить требование, но им необходимо получить доступ «на местах».

Так, 13 октября руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где удерживаются украинские военнопленные.