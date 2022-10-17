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Канада расширила санкции против "агентов российской пропаганды"

Канада расширила санкции против "агентов российской пропаганды"

КИЕВ. 17 октября. УНН. Канада расширила санкции против физических и юридических лиц российской федерации за ее агрессию против Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны, пишет УНН.

Цитата

«Канада вводит дополнительные санкции в связи с неоправданным вторжением россии и попыткой аннексии украинской территории», - сказано в заявлении.

Детали

Как отметили в канадском правительстве, на протяжении многих лет кремль стремился подорвать территориальную целостность Украины в том числе с помощью государственных СМИ и пропагандистов, а также пытается скрыть правду, серьезно ограничивая свободу СМИ и подавляя законное политическое инакомыслие.

Соучастники, оправдывающие российские нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности, указано в заявлении.

«Именно поэтому Канада вводит санкции против 34 физических и 1 юридического лица, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды. Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных сведений, которые служат предлогом для неоправданной войны российского режима», - заявили в правительстве.

Среди лиц, попавших в канадский список санкций, среди прочих - ведущая тина канделаки, актеры сергей безруков и владимир машков, министр культуры рф владимир мединский.

Напомним

Как писал УНН, Канада планирует ввести против россии новые санкции из-за проведения на захваченных территориях Украины псевдореферендумов.

Источник: УНН
Теги: Канада, санкции, война
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