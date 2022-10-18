Новости: Спорт
18 октября 2022, 04:59 • Юрий Свиридюк • 915
Украинская сборная по грепплингу завоевала 16 медалей на чемпионате мира в Испании
Украинская сборная по греплингу
Источник: Федерация греплинга Украины
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
16 медалей завоевали наши борцы на чемпионате мира по грепплингу среди взрослых, юниоров и кадетов в испанском городе Понтеведра.
- 5 золотых медалей;
- 5 серебряных медалей;
- 6 бронзовых медалей.
Сборная Украины заняла первое общекомандное место в разделе «Ги» и второе в разделе «ноу-ги».
По две золотые медали в обоих разделах завоевали Екатерина Степанова (71 кг) и Роман Кизюк (92 кг).
Напомним
Украинец Колмаков стал первым чемпионом мира по паркуру на скорость.
Источник: УНН
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