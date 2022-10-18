Украинская сборная по грепплингу завоевала 16 медалей на чемпионате мира в Испании

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

16 медалей завоевали наши борцы на чемпионате мира по грепплингу среди взрослых, юниоров и кадетов в испанском городе Понтеведра.

- 5 золотых медалей;

- 5 серебряных медалей;

- 6 бронзовых медалей.

Сборная Украины заняла первое общекомандное место в разделе «Ги» и второе в разделе «ноу-ги».

По две золотые медали в обоих разделах завоевали Екатерина Степанова (71 кг) и Роман Кизюк (92 кг).

Напомним

Украинец Колмаков стал первым чемпионом мира по паркуру на скорость.