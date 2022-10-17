Италия: Мелони и Берлускони "заключили мир". Пообещали быстро сформировать кабинет министров

КИЕВ. 17 октября. УНН. Джорджия Мелони, которая, как ожидается, будет назначена премьер-министром Италии, и ее партнер по коалиции Сильвио Берлускони провели в понедельник сердечную встречу и намерены быстро сформировать «сплоченное» правительство, заявили их партии, передает УНН со ссылкой на агенство Ansa.

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Напряженность нарастала из-за распределения постов в кабинете министров между Мелони, чья партия «Братья Италии» привела правый альянс к победе на выборах 25 сентября и Берлускони, который возглавляет меньшую партию Forza Italia.

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«Братья Италии и Forza Italia … работают над тем, чтобы дать Италии сильное, сплоченное и авторитетное правительство, которое немедленно приступит к решению неотложных проблем», - говорится в совместном заявлении сторон.

Политики, похоже, в значительной степени уладили свои разногласия на встрече в понедельник после ссоры на прошлой неделе, когда большинство сенаторов от партии Берлускони отказались поддержать кандидата от «Братьев Италии» Игнацио Ла Русса на посту спикера Сената.

Ла Русса, ультраправый ветеран, начавший свою карьеру в постфашистском итальянском общественном движении, был избран благодаря голосам оппозиции.

Встреча состоялась на фоне значительной напряженности: политические источники сообщили, что Мелони отклонила некоторые запросы Forza Italia на должности в правительстве.

Встреча в понедельник длилась около часа и проходила в штаб-квартире «Братьев Италии» в центре Рима.

Отвечая на вопрос о переговорах между двумя лидерами о ключевых министерских должностях, источник Forza Italia сказал, что коалиция, в которую также входит партия Маттео Сальвини «Лига», все еще работает, и никаких решений не было принято. «Братья Италии» отказались от комментариев.