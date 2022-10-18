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Освобожденный из российского плена футбольный арбитр, врач-нейрохирург снова вышел на футбольное поле

Освобожденный из российского плена футбольный арбитр, врач-нейрохирург снова вышел на футбольное поле

КИЕВ. 18 октября. УНН. Освобожденный из российского плена Дмитрий Кубряк футбольный арбитр, врач-нейрохирург снова на футбольном поле. О встрече с Дмитрием Кубряком Министр молодежи и спорта Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Дмитрий Кубряк является воспитанником отделения футбола ДЮСШ-2 в Кропивницком. Мужчина был арбитром первой лиги Чемпионата Украины по футболу от Одесской области.

Он получил медицинское образование в Одессе. Работал нейрохирургом в военном госпитале Днепра. Затем спасал жизни в Мариуполе, помогал раненым воинам на «Азовстали». Вместе с ними попал в плен в апреле этого года.

Цитата

«Несмотря на все, что ему пришлось пережить в течение самых страшных пяти’месяцев его жизни, не теряет боевой дух. Имел честь поблагодарить Дмитрия и наградить «Знаком почета» от Минмолодежьспорта», — отметил Вадим Гутцайт.

Напомним

Вчера состоялся очередной масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить из плена 108 женщин.

Источник: УНН
Теги: спорт
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