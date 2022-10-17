Репрессии в беларуси: режим лукашенка приговорил к суровым срокам заключения дюжину оппозиционеров

КИЕВ. 17 октября. УНН. беларусь в понедельник приговорила к заключению дюжину противников авторитарного режима лукашенко на срок до 25 лет, передает УНН.

Детали

Приговоры к тюремному заключению продолжают репрессии против оппозиции и СМИ, которые серьезно начались в 2020 году после того, как лукашенко претендовал на шестой срок на спорных выборах, которые вызвали массовые протесты.

Лидер группы активистов Автухович был приговорен в понедельник к 25 годам лишения свободы, что является одним из самых суровых приговоров, вынесенных в последнее время, сообщает "Радио Свобода". Автуховича и его группу обвиняют в поджоге автомобиля и дома милиционера в городе Гродно в 2020 году.

Девять активистов получили сроки от 15 до 20 лет заключения, в том числе православный священник Сергей Резанович получил 16 лет заключения.

Противники в заключении

Алесь Беляцкий

Основатель правозащитной группы «Весна» и солауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий был заключен в тюрьму в июле 2021 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, что коллеги-диссиденты восприняли как плохо завуалированную попытку заставить его замолчать.

Сергей Тихановский

Тихановский, харизматичный блогер на YouTube, вдохновил оппозицию, когда баллотировался в президенты, чтобы попытаться свергнуть лукашенко. Но белорусские власти прервали его кампанию, арестовав его по обвинению в нарушении общественного порядка перед голосованием в августе 2020 года, а затем оставив его за решеткой. В декабре 2021 года он был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и другим обвинениям.

Виктор Бабарико

Бывшего банкира Бабарико - одного из самых популярных политиков в беларуси - арестовали и обвинили в мошенничестве именно в тот момент, когда он собирался выдвинуть свою кандидатуру в президенты в июне 2020 года.

В июле 2021 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в получении взяток и отмывании денег, когда возглавлял белорусский филиал банка, принадлежащего российскому энергетическому гиганту «Газпром».

Ему также было приказано выплатить несколько миллионов евро в качестве компенсации ущерба.

Николай Статкевич

Ветеран оппозиции Статкевич был задержан на митинге оппозиции в 2020 году и предстал перед закрытым судом вместе с Тихановским. Статкевич уже провел пять лет за решеткой, большую часть которых - в одиночном заключении, после неудачной попытки баллотироваться на пост президента против лукашенко в 2010 году.

Павел Северинец

Северинца, сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия», арестовали в июне 2020 года после пикета в поддержку кандидатов от оппозиции. В мае 2021 года минский суд приговорил его к семи годам лишения свободы за «организацию массовых беспорядков», хотя он находился под стражей во время массовых демонстраций, последовавших за спорной победой лукашенко.

Мария Колесникова

В сентябре 2021 года белорусский суд приговорил одну из трех женщин-лидеров протеста, Марию Колесникову, к 11 годам лишения свободы по обвинению в нарушении национальной безопасности и заговоре с целью захвата власти. Бывшая флейтистка, отказавшаяся уехать в изгнание, возглавила поствыборные протесты вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало, которые обе впоследствии сбежали за границу.

Максим Знак

Вместе с Колесниковой был осужден адвокат и активист Максим Знак, которого приговорили к 10 годам лишения свободы.

Роман Протасевич

Самым громким делом стал арест оппозиционного блогера Романа Протасевича. Его рейс Ryanair был перехвачен истребителем и был вынужден приземлиться в Минске. На фоне международного возмущения Протасевич снялся в видеороликах с «признаниями», которые, по словам его сторонников, были записаны под давлением. Впоследствии его поместили под домашний арест.

Дарья Чульцова, Екатерина Бахвалова

В феврале 2021 года журналистов оппозиционного телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову приговорили к двум годам лишения свободы за освещение акции протеста 2020 года. В июле этого года Бахвалову приговорили к восьми годам лишения свободы за «государственную измену».