Чем больше российских пленных будет у нас, тем быстрее мы сможем освободить наших героев, - Зеленский

КИЕВ. 17 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, чем больше российских пленных будет в Украине, тем быстрее мы сможем освободить украинских героев. Об этом информирует УНН.

Детали

Свое обращение Владимир Зеленский начал с главной новости дня — освобождения пленных украинцев из российского плена.

“Состоялся очередной этап освобождения наших людей из российского плена – удалось вернуть 108 украинок. Офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, тероборона, Нацгвардия, пограничницы. 96 – военнослужащих, из них 37 – эвакуированы с «Азовстали». 12 – гражданских”, — сказал Президент.

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Он подчеркнул, что среди освобожденных есть и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны.

Цитата

“Чем больше российских пленных будет у нас, тем быстрее мы сможем освободить наших героев. Об этом должен помнить каждый украинский воин, каждый командир на передовой”, — заявил Зеленский.

Напомним

21 сентября состоялся крупнейший обмен пленных. Тогда 215 защитников Украины освободили из российского плена, среди которых бойцы полка “АЗОВ”.