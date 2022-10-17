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Президент: путин может записать себе очередное "достижение" - убил еще одну беременную украинку

Президент: путин может записать себе очередное "достижение" - убил еще одну беременную украинку
Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 17 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин может записать себе очередное “достижение” – убил еще одну беременную украинку, пишет УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что в течение всего дня продолжался разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все же удалось сегодня попасть.

Цитата

“В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «Шахидом». Парень и беременная девушка на шестом месяце... владимир путин может записать себе очередное “достижение” – убил еще одну беременную женщину”, — сказал Зеленский.

Всего четыре человека убито только этим «Шахидом». Были и другие попадания. Более 25 населённых пунктов Украины оказались под ударами этой ночью и утром.

Напомним

На Киевскую область продолжается атака дронов - в Броварах вечером прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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