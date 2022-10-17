Оккупанты 300 раз обстреляли Сумскую область: под огонь попали 4 громады
КИЕВ. 17 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах территории области за 17 октября. Под вражеский огонь попали 4 громады, передает УНН.
Детали
Ситуация за предыдущую ночь
“На границе было тихо, но у нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры. 3 российские ракеты. 14 раненых людей в больнице, из них троих спасли живыми из-под завалов. 5 погибших... Спасательные работы продолжаются”, — написал Живицкий.
Информация за 17 октября
И ещё почти 300 приходов с территории страны-агрессора за день.
Под вражеский огонь попали: Краснопольская, Шалыгинская, Великописаревская и Середино-Будская общины Сумской области.
Россияне били из минометов, запускали ракеты с вертолетов, били из «Градов» и артиллерии. В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.
В результате обстрелов ранена одна женщина.
Напомним
На Киевскую область продолжается атака дронов - в Броварах вечером прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.