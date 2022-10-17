Оккупанты 300 раз обстреляли Сумскую область: под огонь попали 4 громады

КИЕВ. 17 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах территории области за 17 октября. Под вражеский огонь попали 4 громады, передает УНН.

Детали

Ситуация за предыдущую ночь

“На границе было тихо, но у нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры. 3 российские ракеты. 14 раненых людей в больнице, из них троих спасли живыми из-под завалов. 5 погибших... Спасательные работы продолжаются”, — написал Живицкий.

Информация за 17 октября

И ещё почти 300 приходов с территории страны-агрессора за день.

Под вражеский огонь попали: Краснопольская, Шалыгинская, Великописаревская и Середино-Будская общины Сумской области.

Россияне били из минометов, запускали ракеты с вертолетов, били из «Градов» и артиллерии. В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.

В результате обстрелов ранена одна женщина.

Напомним

На Киевскую область продолжается атака дронов - в Броварах вечером прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.