Чем меньше террористических возможностей будет у россии, тем быстрее закончится и вся эта война, - Зеленский

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил — что меньше террористических возможностей будет в россии, то быстрее закончится и вся эта война. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский в очередной раз отметил, что “мир может и должен остановить этот террор”. Он уверяет, что когда Украина просит о средствах противовоздушной и противоракетной обороны — Украина говорит о реальных жизнях, которые забирают террористы.

Цитата

“Нам удается сбивать часть ракет и дронов. Только за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских “Шахидов” и несколько крылатых ракет”, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, чтобы гарантированно защитить украинское небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем.

“И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у россии, тем быстрее закончится и вся эта война. россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены”, — говорится в обращении.

Зеленский подчеркнул, когда “российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, россии не останется ничего другого, чем думать о мире”.

Напомним

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