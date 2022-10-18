Новости: Политика
18 октября 2022, 00:38 • Юрий Свиридюк • 8280
Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила нашей стране новый пакет военной помощи, передает УНН.
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“Мы очень благодарны Правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии”, — написал Резников.
Добавим
ЕС создает миссию военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи объемом 500 млн евро.
Источник: УНН
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