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Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила нашей стране новый пакет военной помощи, передает УНН.

Цитата

“Мы очень благодарны Правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии”, — написал Резников.

Добавим

ЕС создает миссию военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи объемом 500 млн евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Италия

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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