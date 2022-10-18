Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила нашей стране новый пакет военной помощи, передает УНН.

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“Мы очень благодарны Правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии”, — написал Резников.

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ЕС создает миссию военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи объемом 500 млн евро.