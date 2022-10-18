В Хорватии молодые ученые из Украины получили 40 медалей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Хорватии на международном инновационном шоу INOVA (International Innovation Show, INOVA) молодые ученые из Украины получили 40 медалей. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

Детали

С 12 по 15 октября в хорватском городе Осияк состоялось Международное инновационное шоу «INOVA» (International Innovation Show, INOVA).

Организаторы мероприятия – Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений (WIIPA) и Ассоциация изобретателей Загреба (Zagreb Inventors Association).

INOVA – вторая старейшая выставка изобретений в мире, которая с 1971 года регулярно демонстрирует лучшие технические разработки молодых ученых. За 45 лет существования INOVA представила публике тысячи инновационных изобретений представителей из 50 стран.

В этом году в мероприятии приняли участие более 400 инноваторов из 20 стран: Тайвань, Малайзия, Польша, Корея, Таиланд, Румыния, Великобритания, Саудовская Аравия, Канада, Иран и другие.

Украину представила команда молодых воспитанников Малой академии наук Украины. Впервые за время войны 25 мановцев имели возможность непосредственно представлять проекты на Международных соревнованиях. Еще 15 молодых изобретателей приняли участие в выставке онлайн.

Напомним

Украинец Колмаков стал первым чемпионом мира по паркуру на скорость.