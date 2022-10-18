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Украинская авиация вечером уничтожила 8 дронов-камикадзе и две крылатые ракеты

Украинская авиация вечером уничтожила 8 дронов-камикадзе и две крылатые ракеты

КИЕВ. 18 октября. УНН. Воздушные силы ВС Украины около девяти вечера 17 октября уничтожили восемь дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136" и две крылатые “Калибр”, передает УНН.

Детали

Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск.

Около 15:00, во время ракетной атаки из акватории Черного моря, противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

Напомним

На Киевщине продолжается атака дронов - в Броварах вечером прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.

Источник: УНН
Теги: ракета, дроны, Воздушные силы ВСУ
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