"Золотой мяч" лучшего футболиста Европы получил француз Карим Бензема

КИЕВ. 18 октября. УНН. «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы получил 34-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Об этом информирует УНН.

Детали

В этом году француз Бензема с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.

Полный перечень победителей премии "Золотой мяч"-2022:

— Лучший молодой игрок: Габи ("Барселона", сборная Испании)

— Награда Сократеса: Садио Мане ("Ливерпуль"/"Бавария", сборная Сенегала)

— — Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона", сборная Польши)

— Лучший вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)

— — Лучший клуб: "Манчестер Сити" (Англия)

— Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Алексия Путельяс ("Барселона", сборная Испании)

— Обладатель "Золотого мяча" 2022 среди мужчин: Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)

Бензема – первый француз с 1998 года, получивший "Золотой Мяч". Предыдущим обладателем приза в 2019 и 2021 годах становился аргентинец Лионель Месси.

Напомним

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