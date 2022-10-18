"Золотой мяч" лучшего футболиста Европы получил француз Карим Бензема
КИЕВ. 18 октября. УНН. «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы получил 34-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Об этом информирует УНН.
Детали
В этом году француз Бензема с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.
Полный перечень победителей премии "Золотой мяч"-2022:
— Лучший молодой игрок: Габи ("Барселона", сборная Испании)
— Награда Сократеса: Садио Мане ("Ливерпуль"/"Бавария", сборная Сенегала)
— — Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона", сборная Польши)
— Лучший вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)
— — Лучший клуб: "Манчестер Сити" (Англия)
— Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Алексия Путельяс ("Барселона", сборная Испании)
— Обладатель "Золотого мяча" 2022 среди мужчин: Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)
Бензема – первый француз с 1998 года, получивший "Золотой Мяч". Предыдущим обладателем приза в 2019 и 2021 годах становился аргентинец Лионель Месси.
Напомним
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