"Донецкоблгаз" уже получил 34 тысячи заявок от населения на включение газа

КИЕВ. 18 октября. УНН. В "Донецкоблгаз" сообщили, что получили 34 тысячи заявок от населения на включение газа, пишет УНН.

Детали

В городах Донецкой области продолжается поэтапный запуск газа в сети.

Председатель правления "Донецкоблгаз" Вадим Батий в комментарии Общественному сообщил, что в Краматорске и Славянске — трубы уже заполнены. В Константиновке работы еще продолжаются, на очереди — Покровск.

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"Газовики сейчас в "безопасных" городах наполняют сети, продувают ГРП для того, чтобы уже на текущей неделе включить к газу критическую инфраструктуру. Если позволят силовики, специалисты завтра выедут на обследование газопровода в Святогорск. Донецкоблгаз" уже получил 34 тысячи заявок от населения. Для тех, кто живет в частных домах, этот запуск газа ничем не будет отличаться от предыдущих лет", — говорит Вадим Батий.

Сообщается, как только газ "пойдет" по трубам, за его распределение будут начислять плату. На сегодня население области задолжало предприятию 100 миллионов гривен.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о возобновлении газоснабжения в Изюм в Харьковской области. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ.

Ранее как сообщал УНН, уже для 10 000 потребителей Изюма восстановили электроснабжение.