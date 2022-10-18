В Судане поднялись столкновения между общинами: погибли по меньшей мере 13 человек

КИЕВ. 18 октября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли и более 24 получили ранения в результате нового насилия между общинами, которое вспыхнуло на этой неделе в штате Голубой Нил на юге Судана. Об этом информирует УНН со ссылкой на Aljazeera.

Детали

Согласно неподтвержденным данным, в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в понедельник указано, что двое представителей хамаджи были убиты в четверг вблизи города Дам 6 в районе Вад аль-Махи во время земельного спора.

Убийства спровоцировали столкновения между племенем хауса и другими племенами в районах города Дам, которые продолжались четыре дня, добавляется в заявлении.

Согласно неподтвержденным сообщениям, примерно 1200 человек были перемещены из-за насилия и нашли убежище в школах и лагере для беженцев в городе Дам. Местные рынки и государственные учреждения в городе также закрыли из-за напряженной ситуации, из-за чего жители не имели доступа к своим ежедневным потребностям.

Агентство ООН сообщило, что государственные власти ввели ограничения на передвижение в регионе, а силы безопасности были развернуты в Вад аль-Махи в ожидании дальнейших беспорядков, вызванных нападениями мести.

Предыстория

Столкновения между племенами Хауса и Хамадж начались в июле, по состоянию на 6 октября в боях погибли 149 человек. С тех пор по меньшей мере 124 человека были ранены в результате насилия, около 64 800 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Хотя лидеры двух племен подписали соглашение о прекращении боев ранее в августе, с сентября сообщалось о возобновлении столкновений в регионах Ар-Русайрис и Вад аль-Махи.

Новая волна боевых действий в штате Голубой Нил также вызвала жестокие протесты в других провинциях, где тысячи людей вышли на улицы, протестуя против отсутствия реакции правительства на столкновения.