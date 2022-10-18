Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7095

Оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Каменки, - ОК "Юг"

Оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Каменки, - ОК "Юг"

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Кам’янки. Понеся потери — отступили, передает УНН.

Детали

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневые поражения наших войск с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Цитата

“Враг пытался диверсионно-разведывательной группой к взводу обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции”, — говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.