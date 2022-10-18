Новости: Война
18 октября 2022, 02:59 • Юрий Свиридюк • 7095
Оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Каменки, - ОК "Юг"
КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Кам’янки. Понеся потери — отступили, передает УНН.
Детали
Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневые поражения наших войск с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.
Цитата
“Враг пытался диверсионно-разведывательной группой к взводу обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции”, — говорится в сообщении.
Напомним
Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram