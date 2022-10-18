Оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Каменки, - ОК "Юг"

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Кам’янки. Понеся потери — отступили, передает УНН.

Детали

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневые поражения наших войск с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Цитата

“Враг пытался диверсионно-разведывательной группой к взводу обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции”, — говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.