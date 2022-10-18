Оккупационная армия за прошлые сутки нанесла удары по трем громадам Николаевской области
КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" проинформировало, что за прошлые сутки оккупанты нанесли удары по трем громадам Николаевской области, передает УНН.
Детали
Враг продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской громаде. 4 реактивных снаряда системы залпового огня “Смерч” выпустил по сельскохозяйственным территориям.
Из тяжёлой артиллерии обстреляна Куцурубская община вдоль побережья.
Армейской и штурмовой авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую громаду в Бериславском районе.
Цитата
“Нашими авиаторами в ответ нанесено 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны”, — говорится в сообщении.
Во всех случаях обошлось среди гражданских потерь.
Напомним
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах территории области за 17 октября. Под вражеский огонь попали 4 громады.