Оккупанты обстреляли Николаев

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российская армия обстреляла Николаев. Об этом проинформировал городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Около двух часов дня в Николаеве и области включили сирены. После начали поступать сообщения о взрывах в городе. Воздушная тревога длилась полчаса.

Впоследствии глава Николаева сообщил, о “работе специальных служб”. Также он добавил, что вся подробная информация будет объявлена утром.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал “исправляем”, чем подтвердил работу спасателей в городе.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует: при перебоях на спецлиниях “101” и “112” для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:

м. Николаев:

- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0506262092

- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417

- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ДПРЧ): 0990489019

- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

- Братское (10 ДПРЧ): 0987700151

- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914

- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655

- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717

- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145

- Еланец (15 ДПРЧ): 0985502225

- Воскресенск (16 ДПРЧ): 0639792730

- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

- Весеннее (19 ДПРЧ): 0680715242

- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642

- Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605

- Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423

- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0505808672

- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Напомним

Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook показал последствия вчерашней атаки дронов-камикадзе на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве.