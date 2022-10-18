Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
4785

Оккупанты обстреляли Николаев

Оккупанты обстреляли Николаев

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российская армия обстреляла Николаев. Об этом проинформировал городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Около двух часов дня в Николаеве и области включили сирены. После начали поступать сообщения о взрывах в городе. Воздушная тревога длилась полчаса.

Впоследствии глава Николаева сообщил, о “работе специальных служб”. Также он добавил, что вся подробная информация будет объявлена утром.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал “исправляем”, чем подтвердил работу спасателей в городе.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует: при перебоях на спецлиниях “101” и “112” для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:
м. Николаев:
- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0506262092
- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0683177473
- Баштанка (7 ДПРЧ): 0990489019
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0985502225
- Воскресенск (16 ДПРЧ): 0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весеннее (19 ДПРЧ): 0680715242
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
- Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0505808672
- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Напомним

Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook показал последствия вчерашней атаки дронов-камикадзе на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, Николаев и Николаевская область, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.