Оккупанты обстреляли Николаев
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российская армия обстреляла Николаев. Об этом проинформировал городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Около двух часов дня в Николаеве и области включили сирены. После начали поступать сообщения о взрывах в городе. Воздушная тревога длилась полчаса.
Впоследствии глава Николаева сообщил, о “работе специальных служб”. Также он добавил, что вся подробная информация будет объявлена утром.
В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал “исправляем”, чем подтвердил работу спасателей в городе.
ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует: при перебоях на спецлиниях “101” и “112” для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:
м. Николаев:
- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0506262092
- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0683177473
- Баштанка (7 ДПРЧ): 0990489019
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0985502225
- Воскресенск (16 ДПРЧ): 0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весеннее (19 ДПРЧ): 0680715242
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
- Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0505808672
- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697
Напомним
Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook показал последствия вчерашней атаки дронов-камикадзе на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве.