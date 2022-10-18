Без воды, топлива и с вирусом холеры: ООН об "ужасной" ситуации в Гаити
Протесты в Гаити
КИЕВ. 18 октября. УНН. Ухудшение ситуации с безопасностью и здоровьем на Гаити привело к «абсолютно кошмарной ситуации» для местных жителей Гаити, заявил в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Выступая на Совете Безопасности ООН Гутерреш поднял вопрос о ситуации в Гаити. По его словам, без топлива невозможно распределить воду, что усугубит новую вспышку холеры.
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«Важнейшим методом лечения холеры является увлажнение, а в городе ее нет», — сказал Гутерреш журналистам.
Глава ООН заявил, что необходимо «вооруженное» вмешательство в поддержку гаитянской полиции, чтобы открыть порт для создания гуманитарного коридора для доставки помощи.
«Я говорю о чем-то, что должно быть сделано на основе строгих гуманитарных критериев, независимо от политических измерений проблемы, которую должны решить сами гаитяне», — сказал Гутерреш.
Топливный терминал Варро в Порт-о-Пренси был заблокирован вооруженными бандами с середины сентября, парализовав страну.
Согласно проекту резолюции, полученному AFP, который все еще обсуждается, Совет может призвать страны-члены ООН рассмотреть возможность немедленного развертывания «многонациональных сил быстрого реагирования» для поддержки полиции Гаити.
В тексте говорится о введении «эмбарго на поставки оружия» против определенных групп и отдельных лиц.
Он также предлагает заморозить активы и запретить въезд людям и организациям, связанным с вооруженными бандами и преступными сетями.
Отдельно, по словам представителя Гутерриша, возрождение холеры в стране после трех лет по состоянию на понедельник привело к 66 подтвержденным случаям, 564 подозрительным случаям и 22 смертям, главным образом в Порт-о-Пренсе.
Напомним
Тропический шторм Fiona обрушился на французский карибский остров Гваделупа в субботу, в результате ночного наводнения погиб один человек, сообщают местные власти. Регион готовится к ливням и потенциальным оползням на выходных, поскольку шторм движется на запад.