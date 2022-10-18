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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 16 октября

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 16 октября

КИЕВ. 18 октября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова. Об этом сообщила пресс-служба общества, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 18 октября отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также сделает остановку в Днепре.

• 234/233 “Покровск — Днепр — Львов”

В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может меняться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

С 14 октября возобновили железнодорожное сообщение между Киевом и Краматорском Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, эвакуация
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