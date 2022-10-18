"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 16 октября

КИЕВ. 18 октября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова. Об этом сообщила пресс-служба общества, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 18 октября отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также сделает остановку в Днепре.

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В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может меняться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

С 14 октября возобновили железнодорожное сообщение между Киевом и Краматорском Донецкой области.