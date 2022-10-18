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Болгария не передает Украине оружие, потому что боится ослабить собственную обороноспособность, - Минобороны Болгарии

Болгария не передает Украине оружие, потому что боится ослабить собственную обороноспособность, - Минобороны Болгарии

КИЕВ. 18 октября. УНН. Болгария не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за боящегося ослабить собственную обороноспособность. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов, передает УНН со ссылкой на Novinite.

Цитата

“Болгария не имеет много избыточного оружия, не говоря уже о том, что она не имеет много исправного оружия. Если бы оно у нас было, то армия не имела бы таких трудностей. У нас есть серьезная проблема с обслуживанием оборудования, и большой процент его неисправен. Я не вижу, что мы можем дать из той исправной техники, которая у нас есть. Это повредит нашим возможностям”, – заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Напомним,

Власти Болгарии обвиняют Россию в кибератаке. Сайт администрации президента Болгарии подвергся массовой DDoS-атаке, которая не повлияла на контент, но привела к задержке или временному ограничению доступа к сайту.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Болгария
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