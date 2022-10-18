Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6600

ВСУ на юге Украины уничтожили 22 рашиста и 2 склада с боеприпасами

ВСУ на юге Украины уничтожили 22 рашиста и 2 склада с боеприпасами

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что военные ВСУ уничтожили 22 рашиста и 2 склада с боеприпасами, передает УНН.

Цитата

“Получено подтверждение о потерях врага в количестве 22 рашистов, 4 танков, 2 минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и 3 единиц автобронетехники”,  — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что уничтожено 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4 единицы автобронетехники.

Напомним

Оккупанты пытались обойти украинские позиции в районе Новой Кам’янки.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.