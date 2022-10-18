ВСУ на юге Украины уничтожили 22 рашиста и 2 склада с боеприпасами

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что военные ВСУ уничтожили 22 рашиста и 2 склада с боеприпасами, передает УНН.

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“Получено подтверждение о потерях врага в количестве 22 рашистов, 4 танков, 2 минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и 3 единиц автобронетехники”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что уничтожено 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4 единицы автобронетехники.

Напомним

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