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россия еще не уведомила Соединенные Штаты о ядерных учениях

россия еще не уведомила Соединенные Штаты о ядерных учениях

КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия еще не уведомила Соединенные Штаты об учениях своих ядерных сил, которые Вашингтон ожидает от Москвы в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник высокопоставленный военный чиновник США, передает УНН со ссылкой Reuters.

Детали

Соединенные Штаты заявляют, что россия, вероятно, осуществит тестовые запуски ракет во время ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром", возможно, в течение нескольких дней.

Согласно Новому договору СНВ, россия обязана предоставлять заблаговременное уведомление о таких запусках ракет, говорят официальные лица США. Это еще впереди, сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Напомним

Министерство обороны Беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, ядерное оружие
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