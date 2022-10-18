В Кривом Роге сообщают о взрывах

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня утром, 18 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. Детальной официальной информации пока нет. Об этом информирует УНН.

Детали

Сейчас в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

В местных пабликах пишут, что жители Кривого Рога и окрестностей насчитали около несколько громких взрывов. Информацию подтвердил Александр Вилкул.

Напомним

Около двух часов в Николаеве и области включили сирены. После начали поступать сообщения о взрывах в городе. Воздушная тревога длилась полчаса.

Впоследствии глава Николаева сообщил, о “работе специальных служб”. Также он добавил, что вся подробная информация будет объявлена утром.