За минувшие сутки оккупанты нанесли более 120 ударов в районе более 35 населенных пунктов, - Генштаб

КИЕВ. 18 октября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что за минувшие сутки оккупанты нанесли более 120 ударов в районе более 35 населенных пунктов, пишет УНН.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищеевка, Первомайское и Мар’инка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Камянка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Кроме того, задействовано 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства “Shahed-136”, 38 из которых сбиты украинскими воинами.

Напомним

Сегодня утром, 18 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. Информацию подтвердил Александр Вилкул.