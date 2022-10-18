Российская армия нанесла удары по Никопольскому району: почти 1 000 семей остались без света

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Из-за обстрелов 1 000 семей остались без электроснабжения, передает УНН.

Детали

Российские оккупационные войска всю ночь обстреливали Никопольский район. Били «Градами» и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской громадах.

Предварительно, люди не пострадали.

Цитата

“Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Выщетарасовка почти 1 000 семей осталась без света. Нет там и связи’’связи - изуродована вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов”, — говорится в сообщении.

В полночь военные из воздушного командования «Восток» уничтожили один вражеский дрон-камикадзе «Shahed -136». Сейчас новая атака на область.

Напомним

О взрывах сообщают и в Криворожском районе.