Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил детали ночного обстрела Николаева. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300, передает УНН.

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“Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300. Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение. Также российские оккупанты попали в цветочный рынок — без жертв.

Напомним

Российская армия нанесла удары по Никопольскому району: почти 1 000 семей остались без света.