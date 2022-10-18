В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах

КИЕВ. 18 октября. УНН. Местные паблики сообщают о звуках взрывов в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет УНН.

Детали

Местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов Днепропетровской и Запорожской областях.

Как отмечается, над Днепром работает ПВО, а в окрестностях города слышны “прилеты”. Об утренних обстрелах сообщал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В Запорожье также сообщают о “прилетах” в городе. От местных властей информации пока нет.

Напомним

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