Новости: Война
18 октября 2022, 08:10 • Юрий Свиридюк • 39600
В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах
КИЕВ. 18 октября. УНН. Местные паблики сообщают о звуках взрывов в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет УНН.
Детали
Местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов Днепропетровской и Запорожской областях.
Как отмечается, над Днепром работает ПВО, а в окрестностях города слышны “прилеты”. Об утренних обстрелах сообщал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В Запорожье также сообщают о “прилетах” в городе. От местных властей информации пока нет.
Напомним
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Источник: УНН
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