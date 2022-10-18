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В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах

В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах

КИЕВ. 18 октября. УНН. Местные паблики сообщают о звуках взрывов в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет УНН.

Детали

Местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов Днепропетровской и Запорожской областях.

Как отмечается, над Днепром работает ПВО, а в окрестностях города слышны “прилеты”. Об утренних обстрелах сообщал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. 

В Запорожье также сообщают о “прилетах” в городе. От местных властей информации пока нет.

Напомним

Российская армия нанесла удары по Никопольскому району: почти 1 000 семей остались без света.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Днепр и Днепропетровская область, взрывы
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