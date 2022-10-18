Оккупанты обстреляли Кривой Рог, возможны повторные атаки - Вилкул

КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул подтвердил удар по северной части города. Он призвал горожан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, передает УНН.

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«Около 06.30 утра оккупационно-террористические войска нанесли удар по северной части Кривого Рога. Относительно последствий взрывов - пока ситуацию не комментирую. Тревога продолжается. Возможны повторные атаки – во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», - написал он в Telegram.

Дополнение

Утром 18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы.