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Оккупанты обстреляли Кривой Рог, возможны повторные атаки - Вилкул

Оккупанты обстреляли Кривой Рог, возможны повторные атаки - Вилкул

КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул подтвердил удар по северной части города. Он призвал горожан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, передает УНН.

Цитата

«Около 06.30 утра оккупационно-террористические войска нанесли удар по северной части Кривого Рога. Относительно последствий взрывов - пока ситуацию не комментирую. Тревога продолжается. Возможны повторные атаки – во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», - написал он в Telegram.

Дополнение

Утром 18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Кривой Рог
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