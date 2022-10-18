Новости: Война
18 октября 2022, 08:20 • Каролина Гайдук • 8310
Оккупанты обстреляли Кривой Рог, возможны повторные атаки - Вилкул
КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул подтвердил удар по северной части города. Он призвал горожан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, передает УНН.
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«Около 06.30 утра оккупационно-террористические войска нанесли удар по северной части Кривого Рога. Относительно последствий взрывов - пока ситуацию не комментирую. Тревога продолжается. Возможны повторные атаки – во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», - написал он в Telegram.
Дополнение
Утром 18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы.
Источник: УНН
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