В освобожденном Лимане обнаружили еще семь убитых гражданских

КИЕВ. 18 октября. УНН. После деоккупации в Донецкой области обнаружили еще восемь убитых гражданских, в частности, 7 - в Лимане. Кроме того, за 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Еще 8 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Кроме того, по данным Кириленко, "правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Диброве".

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1034 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2423.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты в ночь на 17 октября обстреляли три района Донецкой области.