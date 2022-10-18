После вчерашних обстрелов внесены изменения в маршрутах движения наземного общественного транспорта Киева

КИЕВ. 18 октября. УНН. После вчерашних обстрелов Киева произошли изменения в маршрутах движения наземного общественного транспорта города, пишет УНН.

Детали

В связи с отсутствием напряжения и перекрытием улицы Жилянской изменено движение троллейбусных маршрутов:

- № 12, 14 курсируют до ст. м. «Дворец Спорта»;

- №3, 9к - до Южного вокзала.

Напомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, попало только пять.

Среди жертв утренней вражеской утренней атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ждала ребенка.