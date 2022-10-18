Новости: Киев
18 октября 2022, 08:19 • Юрий Свиридюк • 27915
После вчерашних обстрелов внесены изменения в маршрутах движения наземного общественного транспорта Киева
КИЕВ. 18 октября. УНН. После вчерашних обстрелов Киева произошли изменения в маршрутах движения наземного общественного транспорта города, пишет УНН.
Детали
В связи с отсутствием напряжения и перекрытием улицы Жилянской изменено движение троллейбусных маршрутов:
- № 12, 14 курсируют до ст. м. «Дворец Спорта»;
- №3, 9к - до Южного вокзала.
Напомним
17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, попало только пять.
Среди жертв утренней вражеской утренней атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ждала ребенка.
Источник: УНН
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