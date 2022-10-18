Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
22830

По Харькову наносят удары оккупанты - глава ОВА

По Харькову наносят удары оккупанты - глава ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. По Харькову утром наносят удары российские оккупанты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Синегубов.

Напомним

В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.