По Харькову наносят удары оккупанты - глава ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. По Харькову утром наносят удары российские оккупанты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Синегубов.

Напомним

В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах.