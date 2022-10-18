Новости: Война
18 октября 2022, 08:25 • Юлия Шрамко • 22830
По Харькову наносят удары оккупанты - глава ОВА
КИЕВ. 18 октября. УНН. По Харькову утром наносят удары российские оккупанты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Синегубов.
Напомним
В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах.
Источник: УНН
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